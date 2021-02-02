2月2日星座運勢 獅子工作競爭強 射手財運旺盛
牡羊座
需多留意粗心大意的毛病。
整體運：★★★☆☆
今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的欲望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
遠離是非，避免說人長、道人短。
整體運：★★★★★
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
好心情會讓你想要好好款待自己。
整體運：★★★★☆
與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
時來運轉。
整體運：★★★★☆
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
整體運：★★☆☆☆
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
注意自己的言行。
整體運：★☆☆☆☆
今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
過分表現自我，易被打壓。
整體運：★★☆☆☆
今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
不積跬步，無以致千里。
整體運：★★★☆☆
今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★★
摩羯座
愛情運勢極佳的一天。
整體運：★★★☆☆
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
把握機遇。
整體運：★★★★☆
工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
今天要有花些小錢的準備。
整體運：★★☆☆☆
換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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