2/7-2/13星座運勢 雙子座／讓步為要 巨蟹座／好運連連

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

如果讓忙碌剝奪了你的時間、和你對生活的關注，那你這一周只能在辛苦中度過。不妨把要做的事當成一個個遊戲任務來闖關，會很有成就感。

幸運色彩：石板灰

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫，只能延期。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

希望的窗戶正在為你打開。過去一直沒有什麼起色的事情，本周會漸漸看到曙光。抓著這一點希望，不斷向前走，你就能沐浴整片陽光。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

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