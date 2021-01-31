1/31-2/6星座運勢 雙子座／人氣往上竄 天蠍座／幸福離不遠

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

本周你需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色。生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快以外，身邊人的囧事還要給你增加煩惱。

幸運色彩：奶油白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：象牙白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計畫被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

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