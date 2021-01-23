1月23日星座運勢 牡羊享受被愛 天秤備受關注
牡羊座
春風滿面，享受被人疼愛的感覺。
整體運：★★★★☆
有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
要做一個守時、講原則的人。
整體運：★★★☆☆
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
恰逢朦朧愛情。
整體運：★★★☆☆
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
衝動是魔鬼。
整體運：★★★★☆
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
保留隱私並非壞事。
整體運：★★★★☆
戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
受到眾人的關注，有被重視的感覺。
整體運：★★★★☆
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
外出機會多，感受豐富多采的生活。
整體運：★★★☆☆
今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。
整體運：★★★☆☆
今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
運勢旺盛，及時把握別錯過。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
人與人的關係可得到改善。
整體運：★★★★☆
處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
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