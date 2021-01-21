1月21日星座運勢 金牛多點魄力 巨蟹多勞多得
牡羊座
關心一下身邊的人。
整體運：★★★★☆
與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
付諸行動就對了。
整體運：★★★★☆
想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
精神狀態不佳，多關心身體健康。
整體運：★★☆☆☆
很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
身邊資源豐富，適合借力施力。
整體運：★★★☆☆
運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
適合學習的一天。
整體運：★★★☆☆
由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
人氣上升，社交活動是開心的時刻。
整體運：★★★☆☆
見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
別因逞一時之快而傷到他人。
整體運：★★★☆☆
今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
行動力不足的一天，適合腦力勞動。
整體運：★★☆☆☆
愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
千萬別試圖去改變對方。
整體運：★☆☆☆☆
如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
財運低落，為錢苦惱的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
充滿幹勁，積極上進。
整體運：★★★★★
今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
雙魚座
活力充沛，全身都是能量。
整體運：★★★★☆
不善於花言巧語的一天，就用行動讓情人感受你的情意吧！購物慾強烈，要儘量克制，可節省一筆不小的開銷。閒暇時多翻閱雜誌，你會得到不少對工作有用的情報，對你大有助益。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
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