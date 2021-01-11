1月12日星座運勢 牡羊小心破財 射手投資運佳

牡羊座

知性儒雅特別適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

此日是愛情幸運日，在書店 、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票 市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

看待事物顯得偏激，小心得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資 也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計畫者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心靈需要淨化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

對待他人，還是寬容一些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





