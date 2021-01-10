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農曆十二月生肖運勢 龍 錢財豐收 馬 吉星眷顧

湯鎮瑋
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

好運指數★★★★

六合吉星加持，運勢提升！工作上現階段的執行會較為辛苦，但若能加緊努力，會給你帶來助力。這個月雖然購物欲較強，但也容易買到物超所值的好東西。

感情耍脾氣只會讓對方一頭霧水，倒不如婉轉講明吧！

好運指數★

整體運勢下滑。本月要注意職場上的人際交往，不要被別有所圖的小人所利用。此外，當前不適合投資，切不可盲目做涉及金錢的決定。

戀愛方面，單身者容易受到感情欺騙，有伴者則容易對戀情倦怠。

好運指數★★

上半月事情進展較為順利，下半月就可能風雲突變，不妨聽一聽別人怎麼說，會受益於朋友或同事的指點。財運起伏不定，喜歡投資的朋友謹慎出手，特別注意合約書等往來帳目。

情感方面有些小摩擦，單身者要謹防情感騙子。

好運指數★★★

運勢不若前幾個月亮眼，但也還算穩定。工作定要親力親為，以免小人趁虛而入。歲末年終易有胡亂花錢的衝動，要謹慎的處理財務計劃。

面對感情或人際相處要多交流溝通，才能化解磨擦，可別當起悶葫蘆。

好運指數★★★★★

本月吉星雲集，即使整體看來插曲較多，但多半仍有好結果。事業上雖奔波，但勞有所得。財運只要用心經營，必有豐厚回報，只是不可一時衝動大規模投入。

人緣超棒！吸引力強，成為異性的焦點；有伴侶者要更尊重對方，以免另一半心生怨氣。

好運指數★★★

運勢吉中帶凶，即使看似暢通無阻，也會臨時起波瀾。職場上謹慎應對，就能在問題出現時最快速的解決障礙。財運不理想，不可自亂陣腳，以退為進方是上策。

感情方面則需注意與異性相處時要收斂言行，以免引起誤會。

好運指數★★★★★

幸運星眷顧，本月充滿了機遇！職場上不可操之過急，冷靜面對接踵而來的工作與會議，便可掌握事業成功契機。理財要務實，別想借由金錢遊戲來以小博大，小心欲速則不達。

想要感情增溫，不妨來趟小旅行。

好運指數★★

逢沖之月，運程不美。本月最適合的生活態度就是謹言慎行，工作上牢記長官交代事務，即時回報與討論。理財方面必須詳細看清合約，以免因一時疏忽或不察而造成損失。

面對感情問題情緒起伏較大，給彼此冷靜一下的時間吧！

好運指數★★★

本月吉凶參半，工作上雖偶爾出現小狀況，但有實力雄厚的夥伴共心處理，順利解決問題。財運有進有出，即使有大風浪也會受到貴人指點提早規避了風險。

感情出現小風波，但不至於造成惡劣影響，要懂得包容對方。

好運指數★★★★★

運勢順遂，充滿驚喜的月分！工作平順，能和周圍人和諧相處，且能得同事的幫助。財運順暢，可以進行合理的投資，會有不錯的收益。

人際運勢佳，比起談戀愛，用心經營人脈對你各方面幫助更大。

好運指數★★★

運勢稍有起伏，不過整體來說還算穩定。職場上堅守崗位，有餘力再顧及他人，千萬別雞婆管事。財運方面，不要迷迷糊糊的，每筆資金來源去向都要算仔細。

談感情要懂得講好聽話來感動對方，多些讚美能拉近心的距離。

好運指數★★

本月運勢平中藏凶。職場上有時雖已做好事前防範，但對於枝微末節可別矇混過去，否則得不償失。人心浮動，此時最好把錢財留著在身邊，不做額外的投資。

感情易因粗心大意而壞事，多想一分鐘可以避免許多困擾。

(此文取材自「2020財寶鼠來開運農民曆」)

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