1月1日星座運勢 雙子心靈交流 射手頭腦敏銳
牡羊座
平順安逸，想有所收獲還得積極付出。
整體運：★★☆☆☆
有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
多點愛心，多點用心。
整體運：★★★☆☆
今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
心靈的交流能讓彼此更加充實。
整體運：★★★★★
今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
不可強求他人辦事，理性地看待為好。
整體運：★☆☆☆☆
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
工作進展緩慢，壓力較大。
整體運：★★☆☆☆
工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
展露微笑待人處事，會為你帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
自娛自樂也很充實。
整體運：★★★☆☆
單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天蠍座
事業、愛情都順利的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
今天頭腦敏銳，做事理性有原則。
整體運：★★★★☆
愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。
整體運：★★☆☆☆
感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
愛情百分百。
整體運：★★★★☆
單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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