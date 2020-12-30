12月30日星座運勢 雙子貴人相助 水瓶愛情運佳
牡羊座
心情愉悅，好運氣大大增強。
整體運：★★★★☆
愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
保持良好的精神狀態。
整體運：★★☆☆☆
精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
對待愛情太執著，容易吃虧上當。
整體運：★★★☆☆
有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
平靜的一天，知足則易感到愜意。
整體運：★★★★☆
距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。
整體運：★☆☆☆☆
人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
含糊其辭會讓人產生誤解。
整體運：★★★☆☆
鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
為人做事低調一些，對你有好處。
整體運：★★☆☆☆
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
期望不要太高哦！
整體運：★★★★☆
今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。
整體運：★★★☆☆
雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
積極調整心態，才能遠離煩躁。
整體運：★★☆☆☆
情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
皆大歡喜。
整體運：★★★★★
愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
雙魚座
做的和說的一樣好。
整體運：★★★☆☆
能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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