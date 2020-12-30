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12月30日星座運勢 雙子貴人相助 水瓶愛情運佳

科技紫微網

牡羊座

心情愉悅，好運氣大大增強。

整體運：★★★★☆

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

平靜的一天，知足則易感到愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

皆大歡喜。

整體運：★★★★★

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙魚座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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