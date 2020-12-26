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1/3-1/9星座運勢 金牛座／運勢逆行 雙子座／人緣飆升

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你

備感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的

事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不

喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變

化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工

作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟

它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天蠍座

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；

投資有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸

道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

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