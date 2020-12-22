12月23日星座運勢 雙子工作小有不順 獅子勇於接受挑戰

牡羊座

精神飽滿的一天，情緒很激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資 市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

在創新中發現新機會。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

愛情需借助開運物來開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票 ，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

好事連連，笑口常開。

整體運：★★★★★

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

較平靜的一天，沒有意外收獲也能感覺滿足。

整體運：★★☆☆☆

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式，不過還得把握好尺度哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

好運隨身，貴人助力強。

整體運：★★★★☆

感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





