12月22日星座運勢 巨蟹貴人賞識 射手上司肯定
牡羊座
工作熱情高亢的一天。
整體運：★★★★★
桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會。財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
金牛座
借來的好運在你身上效用更大。
整體運：★★☆☆☆
今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。
整體運：★★★☆☆
別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
不與人計較，會讓你過得很快樂。
整體運：★★★☆☆
感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
待人處事應圓融。
整體運：★★★★☆
今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步。單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣分吧！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
處女座
易為己悲。
整體運：★★★☆☆
情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇。舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷。對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
幫助別人，也就是強大自己。
整體運：★★★★☆
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
注意化解壓力，切勿自我壓抑。
整體運：★☆☆☆☆
太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
感情甜蜜，溫馨的一天。
整體運：★★★★☆
多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。
整體運：★★★☆☆
懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
內心的想法與不安要適時表露。
整體運：★★☆☆☆
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
趕快行動起來，備足糧草。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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