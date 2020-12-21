12月21日星座運勢 牡羊財運亨通 獅子守成為妙
牡羊座
公關不宜出擊，還是靜守為妙。
整體運：★★★☆☆
今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
平穩的一天，保持原狀就好。
整體運：★★★☆☆
工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
大膽地嘗試會得到可喜的回報。
整體運：★★☆☆☆
新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
能靈活處理事情。
整體運：★★★★☆
有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
獅子座
普通的一天，財運稍微低迷。
整體運：★★★☆☆
愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計畫，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
遷就也是一種罪過。
整體運：★☆☆☆☆
如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。
整體運：★★☆☆☆
今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。
整體運：★★★★☆
今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
情緒不穩定，難以承受挫折。
整體運：★★☆☆☆
心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
有利回憶過去，展望未來。
整體運：★★★★☆
愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
照本宣科更適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
以柔克剛。
整體運：★★★★★
你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
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