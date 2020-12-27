12/27-1/2星座運勢 獅子財運旺盛 天蠍異性緣佳

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不

喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層

浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期

間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相

處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，

易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資

訊瞬息萬變，投資 最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘

若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作

中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個

受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去

走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：月光藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本周你最需要關心的對象，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富

發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才

是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座





