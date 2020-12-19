12月19日星座運勢 獅子散播快樂 射手愛神降臨
牡羊座
留意環境和人脈，好好運用資源。
整體運：★★★☆☆
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
今天可是你的幸運日。
整體運：★★★★☆
有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
守得雲開見月明。
整體運：★★★☆☆
你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
不可有太大的貪慾。
整體運：★★★☆☆
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
煥然一新的感覺有開運效果。
整體運：★★★☆☆
戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
恰逢朦朧愛情。
整體運：★★★☆☆
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
今天愛神降臨，情緒高昂。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
得了面子失了裡子。
整體運：★★★☆☆
今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
水瓶座
嘴甜心善，非常受歡迎。
整體運：★★★★☆
今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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