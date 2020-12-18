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12月18日星座運勢 雙子幸運眷顧 摩羯擬定計畫

科技紫微網

牡羊座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙子座

有機會獲得幸運之星的眷顧。

整體運：★★★☆☆

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

擬定周詳計畫，勿心急。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆



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