12月18日星座運勢 雙子幸運眷顧 摩羯擬定計畫
牡羊座
沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。
整體運：★★★★☆
飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
大膽表達自己的想法。
整體運：★★★★☆
險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
雙子座
有機會獲得幸運之星的眷顧。
整體運：★★★☆☆
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。
整體運：★☆☆☆☆
感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
情緒沒有太大波動，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。
整體運：★★☆☆☆
想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
運勢普通，注意自己的言行。
整體運：★★★☆☆
今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
擬定周詳計畫，勿心急。
整體運：★★★★☆
今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。
整體運：★★★★★
對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
適合學習的一天。
整體運：★★★☆☆
由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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