12月16日星座運勢 雙子異性緣佳 天秤控制情緒
牡羊座
稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
整體運：★★☆☆☆
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
金牛座
激情滿滿，愛情到來。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
異性緣佳，充滿激情的一天。
整體運：★★★★☆
熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
愛情運佳，成功機率高。
整體運：★★★★☆
不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
未經證實勿輕信。
整體運：★★☆☆☆
長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
別為今後的發展路埋下隱患。
整體運：★★★☆☆
在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
切忌將工作與生活畫上等號。
整體運：★★★☆☆
桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
對於愛情，切記寧缺毋濫。
整體運：★★★☆☆
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
有機會到外地辦事，得貴人相助。
整體運：★★★☆☆
好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
今天要有花些小錢的準備。
整體運：★★☆☆☆
換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
成功重在溝通。
整體運：★☆☆☆☆
愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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