12/20-12/26星座運勢 雙子慢工出細活 水瓶有貴人指點

牡羊座

總運指數 ：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

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