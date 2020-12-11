12月11日星座運勢 天蠍活躍氣氛 雙魚感慨頗多

牡羊座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

情緒變化無常，判斷力下降。

整體運：★★☆☆☆

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資 猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身 活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

性情開朗者會是你的事業貴人。

整體運：★★★★★

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

注意飲食營養的搭配！

整體運：★★★★☆

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

擺正心態，遇事忌衝動。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

運氣棒棒的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆





