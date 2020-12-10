我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

12月10日星座運勢 牡羊財運突出 雙子愛情甜蜜

科技紫微網

牡羊座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

多留意細節方面的問題。

整體運：★☆☆☆☆

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

謹防樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

愛情運：★★★★★

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收穫，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

收斂強勢，你會獲得更多的支持。

整體運：★★☆☆☆

投資時會有犯迷糊的危險，對真假訊息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身 電影

上一則

iPhone 12標榜「IP68」等級防水 實測大驚：有夠強

延伸閱讀

12月8日星座運勢 雙子好運到 雙魚財運佳

12月8日星座運勢 雙子好運到 雙魚財運佳
12月7日星座運勢 雙子學會放手 處女注意安全

12月7日星座運勢 雙子學會放手 處女注意安全
12月6日星座運勢 雙子有貴人相助 水瓶小有財運

12月6日星座運勢 雙子有貴人相助 水瓶小有財運
12月5日星座運勢 牡羊桃花旺盛 天蠍充滿創意

12月5日星座運勢 牡羊桃花旺盛 天蠍充滿創意

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。（取材自まいどなニュース）

日男「連吃百天超商便當」下場慘 網：吃過量身體會臭

2020-12-07 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗