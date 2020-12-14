12月14日星座運勢 金牛情緒不穩 巨蟹少談八卦

牡羊座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

先做人，後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資 機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦 話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

依賴心理過於強烈，可不是好事！

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天蠍座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

情緒低落，做什麼都不太順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆





