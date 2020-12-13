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農曆十一月生肖運勢 兔 福星照耀 蛇 低運回升

湯鎮瑋
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

好運指數

太歲年遇太歲月，工作上要腳踏實地，不能自作聰明，投機取巧，否則往往會弄巧成拙；財運方面會有麻煩，切莫貪小便宜而招致大的損失。

健康方面容易因為意外而受傷流血。幸虧感情運勢不錯，有望找到適合自己的伴侶。

好運指數★★★

本月請放下擇善固執的堅持，應退進對要圓融，多說讚美好話，以和為貴。財運持平，「細水長流」、「源源不斷」的投資方式，能讓財富暗藏不流失。

愛情動輒得咎，謹言慎行可避免惹來不必要的麻煩。

好運指數★★

這個月需要好好調適生活中的身心節奏，不僅工作耗費精神，體力也有極限，容易積勞成疾。財運尚可，謹記財不露白，也要妥善保管好家中財物。

現階段擴大交友圈子要比談戀愛來得更切實際，不妨多參加親友聚會。

好運指數★★★★★

福星照耀的月分，事業上不僅能化危機為轉機，還有望找到默契絕佳的合作夥伴，錦上添花。金錢運勢也不錯，仔細評估所蒐集到的理財訊息，可以找到獲利管道及機會。

感情上易有煩惱、爭吵之事，宜多忍讓。

好運指數★★★★

三合助運時機美！本月適逢事業吉星，工作方面有較多發展機會，勿獨斷獨行，群策群力效益更大。財運豐足，可作多元化投資，將會有利可圖。

多花一些時間經營感情吧！與其嘴巴說說，不如行動表示！

好運指數★★★★

低運回升的月分！本月職場不乏貴人相挺，保持良好工作態度，能為你贏得不少支持。財運亦得益於不錯的人際關係，多向長輩請益，會得到不錯的投資項目。

感情上，善用人際魅力可望贏得關愛的甜蜜！

好運指數★★★

順中帶逆的月分，放寬心對待人事，太過計較，苦的是自己。不過這可不是要你得過且過，面對事業或理財仍要全力以赴，不可拖延。同時注重健康狀況，別因小毛病就不理會。

感情方面須注意霧水桃花，看清形勢，靈活應變！

好運指數★★★

這個月有拓展事業或財運的機會，但過程波折，面對不如你意之事，勿讓情緒當你的主人；理性思考之外，不妨向男性前輩請益，能提供你不同觀點。

感情殺出程咬金，看似危機，也在提醒你得要多用心對待與經營。

好運指數★★★

運走三合，整體運勢穩中求進！工作困阻一一消除，是值得表現的一個月，能受到賞識而有所提升。財運若能照規矩來也算順利，但需提防詐騙

雖有桃花運，但感情投入度要拿捏分寸，以免一頭熱而耽誤了其他正事。

好運指數★★★★

本月運勢有所好轉，但是阻力仍在，應平常心對待，積極處理好工作事務。財運頗佳，可以適當的做一些理財投資，但不可抱有暴富幻想。

感情吉星降臨，無論單身或有伴皆有美好進展，不過容易猶豫不決錯失良機。

好運指數★★★

本月運勢先求穩再求進。工作中容易躁動，需要注意言行，否則會與人發生矛盾爭執。本月難免財來財去，不宜貪心過多，見好就收，以免反成遲滯。

感情運進展緩慢，人際溝通也不暢，宜多傾聽再發表意見吧！

好運指數★★

這是最忙碌、最辛苦的一段時光。日常工作瑣碎多、事務忙亂；與女性友人多聊聊，交流中能助你找回工作熱忱。本月先不進行任何投資，把錢財守住以防萬一。

感情上有點被動，需要多營造相處機會，讓彼此再往前邁進。

(此文取材自「2020財寶鼠來開運農民曆」)

指數 投資 詐騙

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