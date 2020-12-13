12/13-12/19星座運勢 射手拋開心事 巨蟹驚喜上門
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
雙子座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你越來越遠。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。
幸運色彩：生態綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★★★☆
每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。
幸運色彩：深海藍
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：獅子座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★★★★
情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。
幸運色彩：古銅色
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
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