11月28日星座運勢 金牛財運不錯 天秤享受閱讀

牡羊座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

財運不錯。

整體運：★★★★☆

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

外出機會多，感受豐富多采的生活。

整體運：★★★☆☆

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

相互信任是維護感情的基礎。

整體運：★★★☆☆

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資 理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆





