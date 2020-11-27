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11月27日星座運勢 雙子愛情來了 巨蟹投資小心

科技紫微網

牡羊座

安心顧好自己，不要東想西想。

整體運：★★★★☆

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

有計劃就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收穫相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

別輕信他人，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

平和交流，切忌言詞太過犀利。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆



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