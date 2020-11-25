11月25日星座運勢 牡羊注意言詞 天秤宜談生意
牡羊座
守口如瓶可避免惹禍。
整體運：★★★☆☆
說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★★★
金牛座
心情不好，也不要表露出來！
整體運：★★★★☆
戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
要求有些過高。
整體運：★★★☆☆
今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
才藝彰顯，易受關注。
整體運：★★★☆☆
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
忌衝動，留意人情往來。
整體運：★★☆☆☆
今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
愛情運迅速升高！
整體運：★★★★☆
今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大。易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣。工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
不同場合不同表現。
整體運：★★★☆☆
正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期。求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現。今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
情緒不好，也不要表露出來喔！
整體運：★★★★☆
戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度。工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
運勢較低迷，處事宜低調。
整體運：★★☆☆☆
今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
生意人今天的財運不太順利。
整體運：★☆☆☆☆
單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
脾氣略顯急躁。
整體運：★★☆☆☆
今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
感情甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★★★
體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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