11月22日星座運勢 金牛不宜投資 雙子注意健康
牡羊座
愛他就對他寬容些。
整體運：★★★★☆
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
金牛座
用你的心做出選擇。
整體運：★★★☆☆
多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
賺多少不重要，留多少才重要。
整體運：★★★★☆
今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
從總體運勢來看還是比較好。
整體運：★★★★☆
與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。
整體運：★★★☆☆
愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
開朗的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
一切都往好的方向發展。
整體運：★★★★☆
未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
誤會渙然冰釋的一天。
整體運：★★★☆☆
今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！
整體運：★★★☆☆
感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
親情溫暖著自己。
整體運：★★★☆☆
不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
新環境新感覺。
整體運：★★★☆☆
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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