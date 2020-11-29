11/29-12/5星座運勢 摩羯愛情花開 獅子幸福滿滿

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。

幸運色彩：月光藍

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

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