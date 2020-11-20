11月20日星座運勢 處女貴人出現 射手錯失良機

牡羊座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資 決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

整體運：★☆☆☆☆

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

兩人對同一件事沒有默契。

整體運：★★★★☆

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

整體運：★★★☆☆

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計畫之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計畫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

有貴人出現，要好好把握。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

物極必反。

整體運：★★★★★

你對戀人的依賴會讓他備感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是一件幸福的事！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩

羯座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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