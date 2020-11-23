11月23日星座運勢 雙魚有異性緣 雙子穩步前行

牡羊座

注意自己的言行。

整體運：★☆☆☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資 ，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

整體運：★★★☆☆

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身 房或圖書館 易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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