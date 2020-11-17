11月17日星座運勢 摩羯幸運的一天 金牛有機會被表白
牡羊座
做好情緒管理很重要。
整體運：★★☆☆☆
今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
異性緣相當好的一天。
整體運：★★★★★
工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
有了好心情，就會有好運相隨。
整體運：★★★★☆
今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
進和提升。
財運：★★★★☆
巨蟹座
多參加社團活動。
整體運：★★★☆☆
人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
試著改變自己。
整體運：★★★☆☆
多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
知性儒雅特別適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
一波未平一波又起。
整體運：★★☆☆☆
相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。
整體運：★★★★☆
薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
貴人運旺盛，難事迎刃而解。
整體運：★★★☆☆
遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
工作熱情有增無減。
整體運：★★★★☆
幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
水瓶座
出門機會多，注意安全。
整體運：★★☆☆☆
今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。
整體運：★☆☆☆☆
另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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