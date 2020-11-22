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11/22-11/28星座運勢 處女嘗試改變 水瓶勇往向前

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周，戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：松石綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：生態綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛逐漸適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

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