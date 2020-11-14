11月14日星座運勢 天秤鬥志昂揚 水瓶財運突出

牡羊座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單 、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

人緣佳，人情往來頻繁。

整體運：★★★★★

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

愛情平順，心花怒放。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄 的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資 方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

摩羯座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

財運較突出的一天，好好利用這股順風。

整體運：★★★☆☆

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在對方面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★