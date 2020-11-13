11月13日星座運勢 巨蟹少傳八卦 處女好運逼近
牡羊座
你選擇快樂，你就會快樂。
整體運：★★★☆☆
今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
控制現金流量。
整體運：★★★★☆
追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規畫錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。
整體運：★★☆☆☆
小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。
整體運：★☆☆☆☆
特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
運勢波動不一，要適用才好。
整體運：★★☆☆☆
投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
好運不斷向你靠近。
整體運：★★★★★
今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
投資缺乏激情。
整體運：★★★☆☆
與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
鄰里關係也挺重要，別太冷漠。
整體運：★★★★☆
成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。
整體運：★★★☆☆
適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
心態決定發展。
整體運：★★★☆☆
莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
行動前應三思。
整體運：★★☆☆☆
工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
有利溝通協調，化解矛盾。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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