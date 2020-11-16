11月16日星座運勢 牡羊心平氣和 水瓶財運較差
牡羊座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
今天頭腦敏銳，做事條理分明。
整體運：★★★★☆
愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
說出去的話很難收回。
整體運：★★★☆☆
和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
貴在堅持。
整體運：★★★★☆
單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。
整體運：★★☆☆☆
感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
學習積極性很強。
整體運：★★★☆☆
因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
做好自己的事，少管閒事。
整體運：★★☆☆☆
在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
避免受不良因素的影響。
整體運：★★☆☆☆
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
精神良好，活力充沛。
整體運：★★★★★
今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。
整體運：★☆☆☆☆
今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
能量的儲存要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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