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11月10日星座運勢 獅子好運降臨 處女事業順利

科技紫微網

牡羊座

宜處理精密、需要耐心的事情。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

積極爭取，才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

加強體育鍛煉。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

很有自己的主見，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

把握好說話尺度，以免得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

處理問題還需更加果斷。

整體運：★★☆☆☆

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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