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11月8日星座運勢 牡羊遇見伯樂 獅子勇敢追愛

科技紫微網

牡羊座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

良好的信用有助於事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

強烈的占有欲會讓你的愛情受到損傷。

整體運：★★★★☆

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有欲會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

適合走訪的一天。

整體運：★★★★★

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

適合與家人一起娛樂。

整體運：★★★★☆

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳瑯滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

精力較充沛，信心十足。

整體運：★★★☆☆

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物欲得不到滿足，賺錢欲望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教長輩，會得到不錯的建議。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

開開心心過好這一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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