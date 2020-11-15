11/15-11/21星座運勢 雙子精疲力盡 雙魚快樂使者

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，

與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟

它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必

要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓

你避開一些風險，家人還能替你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有

時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得

到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則

很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做

，基本上不會有差錯。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感

情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠

靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：玉石白

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會

得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽

默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座