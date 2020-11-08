11/8-11/14星座運勢 處女放縱心靈 水瓶財運不錯

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會爆炸，其中戀人和朋友最易成為被你傷害的首要對象。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息，切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資 ，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

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