11月2日星座運勢 雙子財運良好 雙魚感情不順

牡羊座

幫助別人也是壯大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資 回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

靈感湧現，有機會發揮策畫、組織能力。

整體運：★★★★☆

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

將感情轉移到工作上。

整體運：★★☆☆☆

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





