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10月30日星座運勢 射手幹勁十足 金牛充滿自信

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牡羊座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

合理利用現有資源，以智取勝。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

幹勁十足的一天。

整體運：★★★★☆

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心情不佳，切勿消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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