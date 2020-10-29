10月29日星座運勢 金牛工作愉快 巨蟹很有創意
牡羊座
顯得有些慵懶，行動力不足。
整體運：★★☆☆☆
工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
工作愉快的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
巨蟹座
很有創意的一天，也易獲得新資訊。
整體運：★★★★☆
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
不妨在習慣上做一些小改變吧！
整體運：★★★★☆
今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
朋友宜多交卻不宜濫交。
整體運：★★☆☆☆
戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人鋒頭；今天人緣很好，能交上一個讓你受益的朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
具有超前意識是抓住機遇的關鍵。
整體運：★☆☆☆☆
眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
工作還是在公司完成便好。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收穫。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
情緒較為安定，能靜心思考問題。
整體運：★★★☆☆
單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
愛情出現小高峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
依賴性較強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
說到不如做到！
整體運：★★★★☆
工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
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