10月26日星座運勢 金牛放鬆身心 獅子好運不斷
牡羊座
靈感豐富的日子，宜好好利用。
整體運：★★★☆☆
若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。
整體運：★★☆☆☆
今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
保持平和的心態，可提升運氣。
整體運：★★★★☆
學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
自信才能提升運勢。
整體運：★☆☆☆☆
財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
好運不斷，做事特別得心應手。
整體運：★★★★★
千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。
整體運：★★★★☆
今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
多思考，以免做出錯誤判斷。
整體運：★★☆☆☆
感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
感性的一面突顯，處事不夠冷靜。
整體運：★★★☆☆
事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
群策群力才是上策。
整體運：★★★★☆
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
遇到問題，不宜找同齡之人商量。
整體運：★★☆☆☆
工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
開心的時刻需自己用心製造。
整體運：★★★☆☆
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
走累了不妨歇歇。
整體運：★★★☆☆
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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