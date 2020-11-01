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11/1-11/7星座運勢 金牛試著改變 巨蟹整體運好

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

需要和數字打交道的一周，許多時候你都需要受到數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：雲母白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：森林綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得喝彩，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

射手座

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：石板灰

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：玉石白

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：深海藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

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