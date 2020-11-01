11/1-11/7星座運勢 金牛試著改變 巨蟹整體運好
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。
幸運色彩：金杏橙
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
需要和數字打交道的一周，許多時候你都需要受到數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。
幸運色彩：雲母白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
幸運色彩：森林綠
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★★★★★
本周運勢值得喝彩，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。
幸運色彩：牡蠣白
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
處女座
總運指數：★★★☆☆
自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。
幸運色彩：玉石白
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
天秤座
總運指數：★★★★☆
本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
射手座
總運指數：★★★★☆
衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。
幸運色彩：石板灰
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。
幸運色彩：玉石白
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
水瓶座
總運指數：★☆☆☆☆
本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。
幸運色彩：深海藍
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
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