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10月21日星座運勢 牡羊感情升溫 天秤收穫豐富

科技紫微網

牡羊座

在曖昧的氣氛中，感情升溫。

整體運：★★★★☆

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係

邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

心情很美麗。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓

你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成

不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實

，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

凡事都得用心。

整體運：★★★★☆

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促

成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，

也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人

來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益

較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

整體運：★☆☆☆☆

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處

處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業

上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出

表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

管理好情緒是今日之重點。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工

作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要

為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那

裡遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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