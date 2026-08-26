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新北市趣味統計：貓派大勝狗派 這個星座認養人最多

記者林昭彰／新北即時報導
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今天是「國際狗狗日」，提醒大家重視狗狗在人類生活中的陪伴與忠誠。五股動物之家的「...
今天是「國際狗狗日」，提醒大家重視狗狗在人類生活中的陪伴與忠誠。五股動物之家的「哈哈」個性穩定等待認養。(新北市動保處提供)

今天(26)是「國際狗狗日」，但新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，20至29歲年輕族群是認養主力，貓狗比例懸殊超過8比1，30歲以上比較喜歡狗。總體而言，巨蟹座的認養人最多、處女座則是「純貓派」。

根據五股動物之家統計，今年度截至8月8日共有265筆認養資料，其中20至29歲族群占28.7%，為各年齡層認養主力，共認養68隻貓、8隻狗，貓狗比例超過8比1，89.5%選擇認養貓咪，呈現「最強貓派」現象。

30至49歲則是認養狗狗最多的年齡區間，共認養24隻狗。70歲以上族群有53.8%選擇認養狗狗，略高於貓咪的46.2%，顯示不同年齡層在伴侶動物選擇上各有偏好。

今天是「國際狗狗日」，提醒大家重視狗狗在人類生活中的陪伴與忠誠。五股動物之家的「...
今天是「國際狗狗日」，提醒大家重視狗狗在人類生活中的陪伴與忠誠。五股動物之家的「熊大」極度親人，會坐下、握手、換手等指令，等待認養。(新北市動保處提供)

新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，20至29歲年輕族群是認養主...
新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，20至29歲年輕族群是認養主力，貓狗比例懸殊超過8比1，30歲以上比較喜歡狗。總體而言，巨蟹座的認養人最多、處女座則是「純貓派」。(新北市動保處提供)

十二星座認養行為也有不少趣味發現，顧家的巨蟹座以46隻認養量勇奪全星座冠軍，包括35隻貓、11隻狗，是「最會把毛寶貝帶回家」的星座。獅子座則是最多「帶狗回家」的星座，但狗狗認養比例仍僅47.6%，共認養11隻貓、10隻狗。

處女座認養21隻、雙魚座認養10隻，全數都是貓咪，成為名副其實的「純貓派」代表。五股動物之家表示，星座分析屬趣味統計，透過輕鬆有趣的數據觀察，讓民眾從不同角度認識認養行為，認養前應透過互動了解犬貓個性與需求，找到適合彼此的毛寶貝，給牠一個幸福的家。

新北市動保處指出，五股動物之家目前有不少親人、個性穩定的犬貓等待認養，其中7歲的「熊大」極度親人，會坐下、握手、換手等指令；5歲的「哈哈」雖然個性較害羞，卻活力滿滿、乖巧聽話，洗澡時也相當配合。

新北市共有8處動物之家，犬貓皆經過照護及行為訓練，民眾可至認領養官方網站瀏覽待認養犬貓資訊，先了解動物個性及需求，再選擇適合的家庭成員，讓認養不只是一次選擇，更是彼此陪伴一輩子的承諾。

新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，包括十二星座認養犬貓數量統計...
新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，包括十二星座認養犬貓數量統計。(圖／新北市動保處提供)

新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，包括各年齡層認養犬貓數量。(...
新北市五股動物之家統計今年截至父親節的犬貓認養數據，包括各年齡層認養犬貓數量。(圖／新北市動保處提供)

精華 FAQ

  • 根據統計，20至29歲族群是今年認養主力，占整體認養的28.7%，共認養68隻貓、8隻狗，顯示年輕人對貓咪特別偏好，貓狗比例相當懸殊。

  • 30至49歲族群是認養狗狗最多的年齡區間，共認養24隻狗；70歲以上族群也有53.8%選擇狗狗，略高於貓咪的46.2%，顯示年齡不同會影響伴侶動物選擇。

  • 十二星座中，巨蟹座以46隻認養量居冠，包含35隻貓、11隻狗；處女座認養21隻、雙魚座認養10隻，全部都是貓咪，因此被稱為純貓派代表。

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