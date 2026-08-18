北極熊在睡覺 船員故意鳴笛吵醒牠「挨罰5000美元」

圖為布拉格動物園一隻北極熊趴臥在冰塊上消暑，非本文相關人事物。（路透）

挪威 斯瓦爾巴群島一名船隻操作員因故意用船上霧笛驚醒熟睡北極熊，被處以5萬挪威克朗（約5,307美元）罰款。斯瓦爾巴群島總督拉斯・福斯（Lars Fause）13日表示，這項行為違反當地環境法規，屬於故意干擾北極熊。

People報導，事件發生於8月初，當事人航行至欣洛彭海峽（Hinlopen Strait）的洛姆峽灣（Lomfjorden）時，發現一隻北極熊正在岸上睡覺，船上一人隨後鳴響船上霧笛，導致北極熊驚醒並移往其他地點。

福斯表示，船上其他人員通報此事後，他認定鳴笛行為「干擾北極熊」，而且是「故意」所為。當事人因此被認定違反《斯瓦爾巴環境法》，接受5萬挪威克朗的罰款，且已同意支付。當局並未公布其身分。

根據當地環境保護規定，禁止對北極熊進行「不必要的干擾、引誘或追逐」。此外，斯瓦爾巴群島自1972年北極熊被列為受保護物種後，即禁止獵捕北極熊。

相關規定也限制民眾與北極熊的距離。每年7月至翌年2月期間，不得接近北極熊300公尺以內；3月至6月繁殖季期間，則不得接近500公尺以內。

世界自然基金會（WWF）指出，巴倫支海斯瓦爾巴群島及俄羅斯西部北極地區約有3000隻北極熊，約占全球北極熊總數的9分之1。北極熊已受到國際法保護逾50年，不過族群數量全年會有所變動，因多數北極熊會前往其他地區覓食，全年留在斯瓦爾巴群島的北極熊約300隻。