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北極熊在睡覺 船員故意鳴笛吵醒牠「挨罰5000美元」

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圖為布拉格動物園一隻北極熊趴臥在冰塊上消暑，非本文相關人事物。（路透）
圖為布拉格動物園一隻北極熊趴臥在冰塊上消暑，非本文相關人事物。（路透）

挪威斯瓦爾巴群島一名船隻操作員因故意用船上霧笛驚醒熟睡北極熊，被處以5萬挪威克朗（約5,307美元）罰款。斯瓦爾巴群島總督拉斯・福斯（Lars Fause）13日表示，這項行為違反當地環境法規，屬於故意干擾北極熊。

People報導，事件發生於8月初，當事人航行至欣洛彭海峽（Hinlopen Strait）的洛姆峽灣（Lomfjorden）時，發現一隻北極熊正在岸上睡覺，船上一人隨後鳴響船上霧笛，導致北極熊驚醒並移往其他地點。

福斯表示，船上其他人員通報此事後，他認定鳴笛行為「干擾北極熊」，而且是「故意」所為。當事人因此被認定違反《斯瓦爾巴環境法》，接受5萬挪威克朗的罰款，且已同意支付。當局並未公布其身分。

根據當地環境保護規定，禁止對北極熊進行「不必要的干擾、引誘或追逐」。此外，斯瓦爾巴群島自1972年北極熊被列為受保護物種後，即禁止獵捕北極熊。

相關規定也限制民眾與北極熊的距離。每年7月至翌年2月期間，不得接近北極熊300公尺以內；3月至6月繁殖季期間，則不得接近500公尺以內。

世界自然基金會（WWF）指出，巴倫支海斯瓦爾巴群島及俄羅斯西部北極地區約有3000隻北極熊，約占全球北極熊總數的9分之1。北極熊已受到國際法保護逾50年，不過族群數量全年會有所變動，因多數北極熊會前往其他地區覓食，全年留在斯瓦爾巴群島的北極熊約300隻。

精華 FAQ

  • 因他在航行時看到岸上熟睡的北極熊後，故意鳴響船上霧笛把牠吵醒，導致北極熊移往其他地點，當局認定這是故意干擾野生動物。

  • 總督拉斯・福斯表示，該行為屬於「干擾北極熊」，且是明知故犯，因此依《斯瓦爾巴環境法》處以5萬挪威克朗罰款，當事人也已同意支付。

  • 規定禁止不必要干擾、引誘或追逐北極熊，且7月至翌年2月不得接近300公尺內，3月至6月繁殖季更嚴格，距離必須保持500公尺以上。

挪威

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