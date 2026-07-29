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上海2小貓熊台北亮相 「吃貨」樂樂超親人、甜甜謹慎害羞

記者林麗玉／台北即時報導
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市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動，現場大...
市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動，現場大家都直呼「太可愛了！」(北市府提供)

雙城論壇促成的小貓熊動物交換，兩隻小貓熊今起亮相，市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊可愛互動，現場大家都直呼「太可愛了！」動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨；甜甜個性則比較謹慎害羞。兩隻小貓熊都跟小朋友一樣最愛甜點，最愛吃蘋果。

蔣萬安今出席小貓熊亮相記者會，蔣說，能夠把小貓熊帶到台北，是台北與上海長期努力與合作的成果，也象徵雙方共同承擔瀕危動物保育、物種多樣性與永續發展的責任。

蔣萬安表示，兩隻小貓熊相當可愛，有紅棕色毛髮與蓬鬆尾巴，尾端並帶有深色環紋，深受大人小孩喜愛。他也特別感謝北市立動物園與上海動物園長期的交流與合作。自2024年12月雙方簽署動物交流合作備忘錄以來，歷經多次專業訪視與技術對接。

動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨；甜甜個性則比較謹慎害羞。...
動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨；甜甜個性則比較謹慎害羞。兩隻小貓熊都跟小朋友一樣最愛甜點，最愛吃蘋果。圖為樂樂。(北市府提供)

動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨；甜甜個性則比較謹慎害羞。...
動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨；甜甜個性則比較謹慎害羞。兩隻小貓熊都跟小朋友一樣最愛甜點，最愛吃蘋果。圖為樂樂。(北市府提供)

去年9月園方派專業團隊赴上海了解餵養管理與醫療照護；去年12月再訪以觀察小貓熊的行為模式與訓練；今年6月則進行保育員與獸醫的醫療照護交流，為小貓熊順利來到台北奠定基礎。

動物園溫帶動物區長陳慧倫表示，一開始的時候，其實印象最深刻其實是樂樂，因為牠實在跟過去照養的小貓熊行為完全不一樣，很親人，而且牠是一個「吃貨」，甚至機場接送的時候，牠直接就從機場檢疫「孔洞」直接臉探過來，鼻子就已經伸過來了，是一隻讓保育員「很意外」的小貓熊個性。

陳說，這兩隻上海來的小貓熊到台灣適應新家快兩個月，一開始樂樂就蠻適應、蠻親人；至於甜甜就比較謹慎，對保育員一開始是比較有距離感，不過這一個多月快兩個月相處，感情培養度都有提升。

飲食方面，陳透露，飲食調配上有調整的過度期，動物園也有調整一些配方，水煮蛋部分是延續上海使用的食譜，至於最愛吃的食物，當然就像小朋友一樣喜歡吃甜食，就是喜歡吃蘋果。

市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動，現場大...
市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動，現場大家都直呼「太可愛了！」(記者林麗玉／攝影)

市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動，現場大...
市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動，現場大家都直呼「太可愛了！」(北市府提供)

接下來遊客到動物園與甜甜樂樂互動，陳慧倫說，樂樂喜歡走在玻璃前面，對遊客其實沒有什麼的感覺，遊客可以趁機會跟樂樂拍拍照；甜甜就比較謹慎，甜甜喜歡在後面棲架上到處探索，去找尋食物，這兩隻個體的個性相當不同。

蔣萬安表示，未來照護規畫，市府與動物園將全力以赴，妥善照顧兩隻小貓熊。目前觀察到公的小貓熊在檢疫室中展現強烈食慾，對保育員提供的食物大快朵頤；母的小貓熊則較為謹慎，四處觀望以熟悉新環境。

精華 FAQ

  • 市長蔣萬安公布，這次透過雙城論壇促成交換來台的2隻小貓熊，名字分別叫樂樂與甜甜，今起正式在台北亮相，吸引許多民眾關注。

  • 動物園指出，樂樂個性很親人，也很愛吃，對環境適應快；甜甜則較謹慎害羞，對保育員與新環境一開始較有距離感，但近2個月已逐漸熟悉。

  • 自2024年12月簽署交流備忘錄後，雙方多次進行專業訪視與技術對接，去年9月、12月與今年6月分別完成餵養、行為觀察及醫療照護交流。

蔣萬安 雙城論壇

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