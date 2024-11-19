寵物墨西哥鈍口螈突然拒食 醫師給出意外病因

一位日本網友發現飼養的墨西哥鈍口螈狀況不佳，檢查後發現原來是有便秘問題。（取材自YouTube＠うぱ丸ちゃんねる）

墨西哥鈍口螈（Axolotl）是一種少見的兩棲類生物，又名「美西螈」，俗稱「六角恐龍」，因為呆萌可愛的外表，近年具有相當人氣，也有人會飼養這種鈍口螈做為寵物 ，近來就有日本網友分享飼養墨西哥鈍口螈時所碰到一件趣事。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，飼養墨西哥鈍口螈並經常分享相關影片的YouTube頻道「うぱ丸ちゃんねる」，最近分享一個意外狀況。有次飼主發現鈍口螈的進食速度明顯變慢，儘管並非完全不吃，但顯得食慾不高的樣子，而且尾巴還出現濁紅、充血並分泌黏液的現象。

這位飼主立刻預約獸醫，但得在一週後才能進行治療。為了刺激鈍口螈食慾，飼主給了他愛吃的鰹魚。儘管鈍口螈確實將鰹魚吃個精光，但尾巴的異常狀況仍未消失。飼主只得持續觀察，同時他也注意到鈍口螈似乎排泄週期比平常來得晚，但到後來總算出現排泄行為。

奇妙的是，當排泄完後，鈍口螈的異常也逐漸恢復。但飼主不敢大意，仍帶著鈍口螈去檢查。獸醫在聽完過程後，判斷鈍口螈的病因，原來只是「便秘」而已。尾巴之所以發紅，有可能是用力排泄所致。由於鈍口螈其他狀況還算正常，因此醫師建議後續做觀察即可。沒有出什麼嚴重的疾病，也讓這位飼主是鬆了口氣。