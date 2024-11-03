汪汪隊幫滅鼠 小狗怕爆仍為主人挺身抓鼠

小狗幫忙滅鼠。（取材自微博）

不少人懼怕老鼠，家中若有飼養貓狗等寵物 ，可能可以依賴寵物協助滅鼠。一名女子家中出現老鼠，她翻找多時老鼠終於現身，一旁的小狗為了保護飼主，立刻衝上前抓鼠，即使小狗看似也有點害怕，但小狗仍成功抓住老鼠。其他人大讚「汪汪隊立大功」。

一名網友在微博 發布一支影片，影片中可見一名女子正在以掃把對著樓梯間趕老鼠，只見老鼠跑出來後，女子嚇到頻頻後退，一旁身穿紅色衣服的米白色小狗立刻衝上前協助滅鼠，最終還驕傲地將老鼠展示，像是成功英雄救美一般。

貼文寫道，「小狗為了媽媽，即使再嫌棄老鼠也會勇敢地衝上去抓住老鼠，不讓老鼠嚇到主人」。

不少人有類似經驗並留言「想起我家毛小孩在燈泡突然發出一聲炸響的時候，從臥室吠一聲火速跑浴室擋在我前面搖尾巴。寶寶，你真的是世界上最棒的寶寶」、「想到我好久不見的寶寶也是這樣的，聽說當時家裡有一隻超大的耗子，人抓不到它到處鑽到處跑，我的小狗上去就逮捕到了，然後甩頭晃牠咬死了，真是幫了家裡大忙，不然就抓不到了」、「我的寶寶也幫我抓雞，有時候雞玩鬧嚇到了會飛出來，牠就幫忙到處逮捕，真的是心地善良的小狗，超級熱心」、「我很害怕蟑螂，每次都是小狗衝上去解決，牠真的很乖」。

還有人留言「此犬之孝，勇毅可嘉，真犬中豪傑也」、「比人類強很多，女生被搶劫時基本上看不到什麼人出手相助」、「我家汪汪根本不怕老鼠！」、「不比養人划算？」、「老鼠：大哥，我也只是想找條逃跑的路而已啊」、「這大肥耗子」、「汪汪超牛」。